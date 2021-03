Arbeitsmarktbarometer zeigt trotz Corona günstige Entwicklung

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die steigenden Corona-Infektionszahlen können dem Arbeitsmarkt in Deutschland derzeit offenbar wenig anhaben. Das zeigt das Arbeitsmarkt-Barometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Der Frühindikator, der die Entwicklung der kommenden drei Monate abbildet, ist im März wieder gestiegen. Zuletzt habe es einen solch günstigen Wert vor 13 Monaten gegeben, also vor Beginn der Corona-Krise. Allerdings ist nach Angaben des Instituts die Verlängerung des Lockdowns bis in den April in die Befragung nicht mehr eingeflossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 13:00 Uhr