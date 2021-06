Arbeitsmarkt erholt sich spürbar

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der bayerische Arbeitsmarkt erholt sich von den Folgen der Coronapandemie. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Holtzwart, sagte, es sei ein gutes Zeichen, dass die Beschäftigung im Freistaat steige. Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern sank im Juni im Vergleich zum Vormonat um rund 12.000 auf 256.800 Menschen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 3,4 Prozent zurück. Holzwart betonte, dass jetzt wieder das dominierende Thema vor der Krise in den Vordergrund trete, nämlich der Fachkräftemangel und der Mangel an Bewerbern für Ausbildungsplätze. - Auch bundesweit ist die Belebung des Beschäftigungsmarkts spürbar. Nach Angaben der Jobagentur hatten im Juni 2,61 Millionen Menschen keine Arbeit, das sind 73.000 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,7 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2021 10:45 Uhr