Arbeitsmarkt erholt sich nach Corona-Krise

München und Würzburg lockern Corona-Auflagen

München: Die Corona-Auflagen in München und Würzburg werden wieder gelockert, weil die 7-Tages-Inzidenzzahlen wieder auf weit unter 50 gesunken sind. In München wird die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen ab Freitag wieder aufgehoben. Außerdem dürfen sich wieder bis zu zehn Personen treffen - egal ob im Lokal oder im Freien. Bei größeren Feiern - wie Geburtstagen - gilt aber weiter: Drinnen maximal 25 - draußen maximal 50 Gäste. Das nächtliche Alkoholverbot an Hotspots bleibt in München allerdings bestehen. Auch in Würzburg werden die Corona-Auflagen wieder gelockert. Ab übermorgen dürfen sich wieder maximal 10 Personen im öffentlichen Raum treffen, auch bei privaten Feiern sind mehr Gäste erlaubt. Das Alkoholverbot am Mainufer wird außerdem aufgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 22:00 Uhr