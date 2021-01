Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona erstmals seit 2013

Staat kann in großem Stil bei Reisekonzern TUI einsteigen

Hannover: Der Weg für die staatliche Rettung des schwer angeschlagenen Touristikkonzerns TUI ist frei. Die Eigner stimmten am Mittag mit großer Mehrheit dafür, dass sich der Bund mit bis zu 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Damit hätte der deutsche Staat bei weiteren wichtigen Entscheidungen auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre auch dafür, dass sie selber eine Finanzspritze in Höhe von mehr als 500 Millionen Euro in Form einer Kapitalerhöhung stemmen. Gestern Abend hatte die EU-Kommission grünes Licht für die staatliche Beteiligung in Höhe von bis zu eineinviertel Milliarden Euro gegeben. Bedenken, dass dadurch Konkurrenten der TUI benachteiligt werden könnten, gab es in Brüssel nicht. Es ist bereits das dritte Hilfspaket für den Touristikkonzern, dem wegen der Corona-Pandemie mehr als die Hälfte des Geschäfts weggebrochen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 22:00 Uhr