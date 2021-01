Arbeitslosigkeit steigt wegen Corona erstmals seit 2013

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Deutschland ist im Dezember gestiegen. Sie lag bei rund 2,7 Millionen. Das sind 480.000 mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat und 8.000 mehr als im November. In Bayern waren im Dezember etwa 275.000 Menschen ohne Job registriert, rund 66.600 mehr als vor einem Jahr. Nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Heil kommt der deutsche Arbeitsmarkt bislang gut durch die Corona-Krise. Im BR-Interview sagte der SPD-Politiker wörtlich: "Ich kann nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren, aber wir werden um jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen." Die Coronakrise ist Heil zufolge die tiefste Wirtschaftskrise der jetzigen Generation. Daran gemessen schlage sich der deutsche Arbeitsmarkt relativ wacker, so der Minister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2021 16:00 Uhr