Arbeitslosigkeit steigt im Juli ungewöhnlich stark

Nachrichtenarchiv - 29.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen außergewöhnlich stark angestiegen. Das hängt nach Angaben der Bundesagentur aber nicht mit Problemen am Arbeitsmarkt zusammen. Grund dafür sei hauptsächlich die Erfassung der ukrainischen Geflüchteten in den Jobcentern. In diesem Monat waren 2.470.000 Menschen in Deutschland ohne Arbeit, 107.000 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Ohne die Erfassung der ukrainischen Geflüchteten wäre der Anstieg der Arbeitslosen nur etwa halb so stark und würde der üblichen Entwicklung im Sommer entsprechen, hieß es vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Terzenbach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 12:00 Uhr