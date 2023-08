Arbeitslosigkeit steigt im Juli leicht an

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen, mitunter länger klar. Temperaturrückgang auf 15 bis 10 Grad. Bis Freitag weiterhin wechselhaft mit Regenfällen. Sonnige Abschnitte am ehesten am Nachmittag im Süden, am Donnerstag auch in der Mitte Bayerns.Tageshöchsttemperaturen zunächst 18 bis 27 Grad, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2023 23:00 Uhr