Arbeitslosigkeit in Deutschland geht nur leicht zurück

Nürnberg: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im April nur leicht gesunken. Im Vergleich zu März ist die Zahl der Arbeitslosen um 36.000 zurückgegangen. Insgesamt 2,93 Millionen Menschen hatten keinen Job. Die Quote sank um 0,1 Prozentpunkte auf aktuell 6,3 Prozent. Im Vergleich zum April des Vorjahres sind die Zahlen aber nicht gut: Zuletzt waren etwa 180.000 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. - Die Frühjahrsbelebung war bereits im März schwach ausgefallen. Normalerweise bekommt der Arbeitsmarkt im Frühjahr kräftigen Aufwind, weil in wetteranfälligen Branchen wie beispielsweise am Bau wieder gearbeitet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 10:00 Uhr