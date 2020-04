Arbeitslosigkeit in den USA steigt laut Prognose auf Höchststand

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Trotz mehrerer Hilfspakete wird die Arbeitslosigkeit in den USA einer Prognose zufolge in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Das Haushaltsbüro des Kongresses rechnet mit einer Quote von 16 Prozent. Grund sei die Corona-Krise. Das Haushaltsdefizit wird sich demnach fast vervierfachen - auf 3,7 Billionen Dollar. Für das zweite Quartal erwartet der Kongress einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um fast 40 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 01:00 Uhr