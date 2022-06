Arbeitslosigkeit in Bayern steigt im Juni

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Arbeitslosigkeit im Freistaat ist im Juni gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Demnach waren gut 230.000 Menschen erwerbslos gemeldet, das sind gut zehn Prozent mehr als im Vormonat. Grund dafür ist der Zuzug der Geflüchteten aus der Ukraine, die zum ersten Mal in der Statistik erfasst werden. Insgesamt lag die Arbeitslosenquote in Bayern im Juni bei 3,1 Prozent. Der Chef der Regionaldirektion, Holtzwart, sagte, der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei nicht saisonüblich, dennoch erwartungsgemäß. Auch auf Bundesebene stieg die Zahl der Erwerbslosen auf 2,36 Millionen - das sind gut 100.000 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent.

