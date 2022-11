Arbeitslosigkeit fällt im Oktober saisonbedingt

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober saison-bedingt gesunken. Wie die Arbeitsagentur mitteilte, waren rund 2,44 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 43.000 weniger als im September. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen allerdings - um 65.000 gegenüber dem Oktober vor einem Jahr. Die Arbeitslosen-Quote liegt aktuell bei 5,3 Prozent. Auch in Bayern ist die Erwerbslosigkeit rückläufig: Sie sank um fast 17.000 auf gut 232.000 Arbeitslose. Die Quote fiel auf 3,1 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2022 10:15 Uhr