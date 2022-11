Arbeitslosigkeit fällt im Oktober saison-bedingt

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober saison-bedingt gesunken. Wie die Arbeitsagentur mitteilte, waren rund 2,44 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 43.000 weniger als im September. Im Jahresvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen sogar um 65.000. Die Quote liegt aktuell bei 5,3 Prozent. Auch in Bayern ist die Erwerbslosigkeit rückläufig: Sie sank um fast 17.000 auf gut 232.000 Arbeitslose. Die Quote fiel auf 3,1 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 10:00 Uhr