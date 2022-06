Arbeitslosenzahlen sind im Juni auf 2,363 Millionen gestiegen

Nachrichtenarchiv - 30.06.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Zum ersten Mal seit Monaten sind die Arbeitslosenzahlen wieder gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit meldet für den zu Ende gehenden Monat zwei Millionen 363-tausend Männer und Frauen ohne Job. Das sind 103.000 mehr als als im Mai. Die Arbeitslosenquote ist auf 5,2 Prozent gestiegen - in Bayern liegt sie aktuell bei 3,1 Prozent. Der Anstieg hängt vor allem mit den Auswirkungen des Kriegs zusammen: Seit Anfang Juni sind die Jobcenter für Geflüchtete aus der Ukraine zuständig und damit werden sie auch in der deutschen Arbeitsmarkt-Statistik erfasst. Die Verkündung der Zahlen findet heute ausnahmsweise in Hamburg statt. Dort tagen die Chefs der Arbeitsagenturen - und außerdem hat BA-Chef Scheele, ein gebürtiger Hamburger, seinen letzten Arbeitstag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.06.2022 11:15 Uhr