Arbeitslosenzahlen sind im August leicht zurückgegangen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August gesunken auf 2.578.000. Das hat die Bundesagentur für Arbeit bekannt gegeben. Im Vorjahr waren zum gleichen Zeitpunkt 337.000 Menschen mehr ohne Job. Die Arbeitslosenquote bleibt zum Juli unverändert bei 5,6 Prozent. In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im ablaufenden Monat leicht angestiegen - um gut 3.200 auf etwa 253.100. Die Quote liegt aber nach wie vor bei 3,3 Prozent. Im August des vergangenen Jahres waren es noch 4,1 Prozent. Normalerweise nimmt die Zahl der Arbeitslosen im Sommer deutlich zu, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Experten hatten aber erwartet, dass der August diesmal dem saisonüblichen Muster nicht folgt, da Unternehmen wieder verstärkt Beschäftigte suchen.

