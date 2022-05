Arbeitslosenzahlen sind auch im Mai gesunken

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai gesunken. Das geht aus der aktuellen Arbeitsmarkt-Statistik hervor, die die Bundesagentur soeben vorgestellt hat. Demnach waren im Mai zwei Millionen 260-tausend Menschen arbeitslos gemeldet - das sind 50-tausend weniger als im April. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,9 Prozent. Auch auf dem bayerischen Arbeitsmarkt hält der positive Trend an. Trotz Krieg und Corona sank die Zahl der Arbeitslosen hier im Mai ebefalls - auf knapp 210.000. Die Arbeitslosenquote im Freistaat liegt damit bei 2,8 Prozent. Fast 160.000 Jobs in Bayern sind zurzeit unbesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 10:00 Uhr