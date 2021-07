Arbeitslosenzahlen für Juli werden vorgestellt

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute Vormittag die neuen Arbeitslosenzahlen für den Juli bekannt. Grundsätzlich gilt der Juli aufgrund von saisonaler Effekte als vergleichsweise schwacher Monat. Angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen zog die Nachfrage nach Arbeitskräften zuletzt aber wieder an. Experten rechnen daher auch für Juli mit einer positiven Marktentwicklung. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt jedoch weiter erheblich unter dem Vorkrisenniveau. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. So waren im Juni saisonbereinigt rund 570.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.07.2021 09:15 Uhr