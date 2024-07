Arbeitslosenzahl steigt im Juli ungewöhnlich stark

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli ungewöhnlich stark gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit wurden 2,81 Millionen Arbeitssuchende gemeldet, 82.000 mehr als im Vormonat. Die Quote stieg auf 6,0 Prozent. BA-Vorstand Terzenbach sagte, die schwache Wirtschaftsentwicklung belaste den Arbeitsmarkt. Hinzu kämen die anhaltenden globalen Unsicherheiten. Bayern steht mit einer Erwerbslosenquote von 3,6 Prozent vergleichsweise gut da, es ist die niedrigste in Deutschland. Dass die Arbeitslosigkeit im Juli steigt, ist üblich. Unternehmen stellen erst im Herbst wieder neue Leute ein. Außerdem melden sich viele junge Menschen nach einem Schul- oder Ausbildungsabschluss vorübergehend arbeitslos.

