Arbeitslosenzahl steigt auch im Juli weiter an

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli außergewöhnlich stark angestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit meldet insgesamt 2,47 Millionen Erwerbslose - das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Juni. Die Quote liegt nun bei 5,4 Prozent. Ein Grund für den Anstieg sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit letztem Monat mitgezählt werden, wenn sie hier bisher keinen Job gefunden haben. In Bayern ist die Zahl auf knapp 239.000 nach oben gegangen, die Quote liegt bei 3,2 Prozent.

