Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober auf 2,38 Millionen

Gesundheitsexperten warnen vor Überlastung der Krankenhäuser

Berlin: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Weltärztebund haben vor einer Überlastung des Gesundheitssystems wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gewarnt. DKG-Präsident Gaß sagte, die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern sei in dieser Woche deutlich gestiegen. Weltärztepräsident Montgomery sagte, in den Kliniken werde längst am Anschlag gearbeitet. Wer sich jetzt nicht impfen lasse, obwohl er es könnte, riskiere sein Leben und das seiner Mitmenschen. Die Zahl der Neuinfektionen ist indes erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 130 und mehr als 28.000 Neuansteckungen in 24 Stunden. Laut einer Umfrage des Bundesgesundheitsministeriums gibt es unter bislang Ungeimpften einen harten Kern von Impfgegnern. Von rund 3000 Befragten ohne Covid-19-Impfschutz sagten demnach zwei Drittel, sie wollte sich in den kommenden Wochen auf keinen Fall impfen lassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 09:45 Uhr