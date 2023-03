Arbeitslosenzahl sinkt im März nur leicht auf rund 2,6 Millionen

Meldungsarchiv - 31.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Die Frühjahrsbelebung kommt am Arbeitsmarkt nur verhalten an. Wie die Bundesagentur für Arbeit vor Kurzem mitteilte, ist die Zahl der Arbeitslosen im März erneut leicht gesunken. Konkret waren zwei Millionen 594-tausend Menschen ohne Job, das sind 26-tausend weniger als im Vormonat. Die Quote liegt bei 5,7 Prozent und damit nahezu unverändert wie im Februar. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Freistaat. Hier wurden im März rund 259-tausend Arbeitslose registriert - das sind gut 10-tausend weniger als im Februar. Die Quote sank leicht auf 3,4 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 10:00 Uhr