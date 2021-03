Arbeitslosenzahl sinkt im März auf 2 Millionen 827-tausend

Bayerischer Hausärzteverband sieht sich durch Astrazeneca-Entscheidung stärker in der Pflicht

München: Der Bayerische Hausärzteverband hält die erneute Änderung der Impfempfehlung für Astrazeneca für problematisch. Im BR sagte Vorstandsmitglied Petra Reis-Berkowicz, durch die Entscheidung der Bundesregierung seien die Hausärzte noch stärker in der Pflicht, Patienten ausreichend aufzuklären und Ängste zu nehmen. Gerade hier könne die Impfung in den Praxen aber als Vorteil wirken. Individuelle Risikoabschätzung mit dem Patienten könnte so besser erarbeitet werden, so Reis-Berkowicz. In Bayern dürfen ab heute auch rund 1.600 Hausärzte Corona-Impfstoffdosen verabreichen. Für die nächsten Wochen forderte Reis-Berkowicz, die Menge an Impfdosen deutlich zu erhöhen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 09:00 Uhr