Arbeitslosenzahl sinkt erstmals seit Corona-Krise

Flüchtlinge aus Moria sind in Hannover gelandet

Hannover: Drei Wochen nach dem Brand im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind heute Vormittag die ersten Flüchtlinge von dort in Deutschland angekommen. In Hannover ist ein Flugzeug mit insgesamt 139 Menschen an Bord gelandet, darunter sind auch 51 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und mehrere kranke Kinder mit ihren Familien. Deutschland und einige andere EU-Länder hatten nach dem Brand in Moria zugesagt, 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche von dort aufzunehmen. Deutschland will insgesamt rund 2.750 Flüchtlinge aus Griechenland holen. Auf Lesbos selbst waren fast 13.000 Menschen nach dem Brand obdachlos geworden - die meisten leben jetzt in einem neuen Zeltcamp.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 15:45 Uhr