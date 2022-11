Arbeitslosenzahl ist in Bayern und bundesweit im Oktober gesunken

Polen will Mauer um russische Exklave Kaliningrad bauen

Warschau: Polen will eine Mauer um die russische Exklave Kaliningrad bauen. Polens Verteidigungsminister sagte, der Auftrag sei erteilt. Noch heute beginne man mit den Arbeiten. Zum Ende des nächsten Jahres solle die 210 Kilometer lange Mauer dann fertig sein. Kaliningrad liegt zwischen den EU-Staaten Polen und Litauen, gehört aber zu Russland. Als Grund für die Mauer gab der Verteidigungsminister an, die russische Luftfahrtbehörde habe genehmigt, dass Flüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika in Kaliningrad landen. Die Regierung in Warschau befürchtet, dass Russland gezielt Migranten nach Polen kommen lassen will. Im vergangenen Jahr hatten viele Migranten von Belarus aus versucht, nach Polen und damit in die EU zu gelangen. Nach Einschätzung Polens wollen Belarus und Russland den Westen so unter Druck setzen.

