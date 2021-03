Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt leicht

Nachrichtenarchiv - 02.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar auf gut 2,9 Millionen gestiegen. Das sind 4.000 mehr als im Januar. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Quote liegt demnach unverändert bei 6,3 Prozent.In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen auf gut 316.000 gesunken - die Quote bleibt mit 4,2 Prozent im Vergleich zum Januar konstant. Verglichen mit dem Februar vor einem Jahr waren allerding fast 73.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Wegen der Corona-Pandemie blieb die übliche Frühjahrsbelebung aus. Für die kommenden Monate rechnet der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Holtzwart aber mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit, weil in den Außenberufen am Bau und in der Land- und Forstwirtschaft nach dem Winter immer Personal eingestellt werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 10:00 Uhr