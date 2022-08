Arbeitslosenzahl im August ist saisonbedingt gestiegen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August saisonbedingt gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren knapp 2,55 Millionen Menschen erwerblos gemeldet - ein Plus von 77.000 im Vergleich zum Vormonat. Die Quote stieg auf 5,6 Prozent. In Bayern wurden knapp 253.000 Arbeitslose registriert, gut 14.000 mehr als im Juli. Die Quote stieg auf 3,4 Prozent. In der Ferienzeit trennen sich viele Unternehmen von Arbeitskräften, die sie später wieder einstellen. Außerdem haben viele Schul-Absolventen noch keine Arbeit oder Lehrstelle. Die neue Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, nannte den Arbeitsmarkt robust trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten. Der Anstieg der Erwerbslosenzahlen im August gehe vor allem auf die ukrainischen Geflüchteten zurück, die mit erfasst worden seien. Es ist das erste Mal, dass die neue Behördenchefin Nahles die Arbeitslosenzahlen präsentiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 10:00 Uhr