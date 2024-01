Arbeitslosenquote steigt auf 5,7 Prozent

Nürnberg: Der Winter hinterlässt Spuren am Arbeitsmarkt. Wie zu dieser Jahreszeit üblich, ist die Zahl der Erwerbslosen gestiegen. Die Bundesagentur hat gerade eben bekannt gegeben, dass im Dezember deutschlandweit 2.637.000 Menschen keine Arbeit hatten. Das waren 31.000 mehr als im November und 183.000 mehr als ein Jahr vorher. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 5,7 Prozent. Ähnlich war die Entwicklung in Bayern. Hier waren im Dezember knapp 263.000 Menschen erwerbslos, was einer Quote von 3,4 Prozent entspricht. Für das neue Jahr sind Wirtschaftsverbände laut einer Umfrage pessimistisch. Demnach erwarten viele Unternehmen schlechtere Geschäfte, was aus Sicht von Experten auch Folgen für den Arbeitsmarkt haben dürfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 10:00 Uhr