Arbeitslosenquote stagniert bundesweit bei 5,7 Prozent

Bayreuth: Nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde ein 25 Jahre alter Deutscher festgenommen; er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Spuren am Tatort hätten zu dem Mann geführt, hieß es. Er kommt aus dem Landkreis Wunsiedel, sei aber kein Mitarbeiter der Einrichtung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Laut Gutachtern soll das Mädchen außerdem nun doch Opfer eines Sexualdelikts geworden sein. Die 10-Jährige war Anfang April tot in ihrem Zimmer gefunden worden. Es besteht bereits seit längerem Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2023 10:45 Uhr