Arbeitslosenquote sinkt im September auf 5,4 Prozent

Das Wetter in Bayern: vielerorts sonnig bei 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in den Mittelgebirgen regional noch wolkig, sonst meist sonnig; später einige harmlose Wolkenfelder. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und am Wochenende meist sonnig und immer wärmer. In Unterfranken am Sonntag etwas Regen möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 10:00 Uhr