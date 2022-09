Arbeitslosenquote geht auf 5,4 Prozent zurück

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Mit Beginn der üblichen Herbstbelebung ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland wieder unter 2,5 Millionen gefallen. Das geht aus den neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Im August waren es noch 62.000 mehr. Die Arbeitslosenquote gibt die Bundesagentur im September mit 5,4 Prozent an, ein Minus von 0,2 Punkten. Laut der Chefin der Agentur, Nahles, ist der Arbeitsmarkt trotz steigender Preise und Sorge vor Energieknappheit insgesamt weiter stabil. Die Arbeitskräftenachfrage gebe aber auf sehr hohem Niveau leicht nach. In Bayern gibg die Zahl der Arbeitslosen um 3.700 auf gut 249.000 zurück. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 3,3 Prozent.

