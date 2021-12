Arbeitslos melden ist künftig auch online möglich

Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Magdeburg: Gestern Abend haben in Ostdeutschland wieder Tausende Menschen gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. In Magdeburg gingen nach Polizei-Angaben rund 3.500 Menschen auf die Straße. In Dresden löste die Polizei eine Versammlung von 100 Personen auf. Anhänger der Querdenken-Bewegung bildeten in Chemnitz einen Autokorso aus mehr als 100 Fahrzeugen. In Erfurt hinderten Beamte Teilnehmer einer Kundgebung daran, in der Innenstadt zu demonstrieren. Mehrere Personen wurden festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2021 07:00 Uhr