Arbeitsgericht zu Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wer am Arbeitsplatz die angeordneten regelmäßigen Corona-Tests nicht machen will, muss damit rechnen, dass er kein Geld mehr bekommt. Das hat das Landesarbeitsgericht München entschieden. Eine Orchestermusikerin hatte sich geweigert, vor Proben oder Aufführungen einen Test zu machen. Das Gericht entschied nun aber, die Testpflicht sei durchaus verhältnismäßig und kein unzulässiger Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Frau.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 25.11.2021 18:00 Uhr