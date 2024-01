Arbeitsgericht will am Abend über GDL-Streik entscheiden

Berlin: Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main will heute Abend über den Eilantrag der Deutschen Bahn auf einstweilige Verfügung gegen den Streik der Lokführergewerkschaft GDL entscheiden. Nach Angaben der Bahn findet die Verhandlung um 18.00 Uhr statt. Das Unternehmen hat den Antrag am Morgen eingereicht, um den Streik der Lokführergewerkschaft GDL zu verhindern. Die Gewerkschaft ruft zu einer mehrtägigen Arbeitsniederlegung von Mittwoch bis Freitag Abend auf. Im Güterverkehr bei DB Cargo soll der Streik bereits morgen Abend um 18.00 Uhr beginnen. Die Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Sie kündigte einen Notfall-Fahrplan an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 13:00 Uhr