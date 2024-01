Arbeitsgericht lehnt Stopp des GDL-Streiks ab

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Streik der Lokführer in dieser Woche mit juristischen Mitteln abzuwenden. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Abend eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der Gewerkschaft GDL ab. Gegen die Entscheidung ist Berufung beim Hessischen Landesarbeitsgericht möglich. Die GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, von Mittwochfrüh bis Freitagabend die Arbeit niederzulegen. Die Bahn will mit einem Notfahrplan auf den Streik reagieren. Kern des Tarifkonflikts ist die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 21:00 Uhr