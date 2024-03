Arbeitsgericht Frankfurt verhandelt über Klage der Bahn gegen GDL-Streik

Frankfurt am Main: Das Arbeitsgericht verhandelt derzeit über einen Eil-Antrag der Bahn, mit der das Unternehmen den jüngsten Streik der Lokführergewerkschaft GDL noch stoppen will. Die Bahn bewertet den Streik als unzulässig und unverhältnismäßig. Sie sieht in dem kurzfristig angesetzten Ausstand eine unzumutbare Belastung für Unternehmen und Fahrgäste. Der Anwalt der Bahn sagte, der Konzern bleibe offen für Gespräche und auch eine Schlichtung sei denkbar. Die GDL fordert wiederum ein neues Angebot der Bahn. Seit 18 Uhr wird der Güterverkehr bestreikt, der Personenverkehr soll ab 2 Uhr folgen. Bundeswirtschaftsminister Habeck kritisierte die Tarifparteien. Bei allem Respekt, sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel", es gehe um Millionen von Pendlern, die zu ihrem Arbeitsplatz müssten und den Transport von Gütern, die sowohl die Wirtschaft und auch das Land dringend brauche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 19:00 Uhr