Arbeitsgericht erklärt Lokführerstreik für rechtens

Frankfurt am Main: Der jüngste Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist rechtens. Das hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Abend entschieden. Die Vorsitzende Richterin erklärte, der Streik sei nicht unverhältnismäßig. Daher werde der entsprechende Eilantrag der Bahn abgelehnt. Das Unternehmen kündigte noch am Abend Berufung an. Der Konzern hatte argumentiert, die GDL habe den Streik sehr kurzfristig angesetzt. Die Bahn sprach von einer unzumutbaren Belastung für Unternehmen und Passagiere. Der Streik im Güterverkehr hatte bereits um 18 Uhr begonnen. Ab 2 Uhr in der kommenden Nacht soll es auch den Personenverkehr treffen. Eine Einigung in dem Tarifkonflikt scheiterte bisher vor allem an der Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 23:00 Uhr