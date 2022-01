Arbeitsagentur gibt Statistik für Dezember bekannt

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Arbeitsagentur gibt am Vormittag die bayerische Arbeitsmarktstatistik für Dezember heraus. Experten rechnen saisonbedingt mit mehr Arbeitslosen. Aufgrund der kälteren Jahreszeit ist in Branchen wie dem Baugewerbe derzeit weniger zu tun. In den letzten Monaten hatte sich der Arbeitsmarkt in Bayern von der Corona-Krise erholt. Im November lag die Arbeitslosenquote bei rund 3 Prozent. Eine der großen Herausforderungen dieses Jahr wird laut Experten der Fachkräftemangel sein. Auch in einer Umfrage der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer" nannten Firmen die Knappheit an geeigneten Fachkräfte als ihre größte Sorge. Abgesehen davon zeigten sie sich aber zuversichtlicher als im Vorjahr - fast 60 Prozent erwarten, dass ihr operatives Geschäft dieses Jahr wachsen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 08:00 Uhr