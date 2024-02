Arbeitsagentur betont Beschäftigungsmöglichkeit für Asylbewerber

Nürnberg: Agenturchefin Nahles hat sich auch zur jüngsten Diskussion um eine Arbeitspflicht für Asylbewerber geäußert. Sie zeigte sich verwundert über die Forderung des Landkreistages. Die Kommunen hätten schließlich nach geltendem Recht die Möglichkeit, Asylbewerber arbeiten zu lassen. Nahles sagte, grundsätzlich sei es natürlich sinnvoll, Leuten eine Aufgabe zu geben. Ein Thüringer Landkreis hatte diese Woche angekündigt, Asylbewerber zur Arbeit zu verpflichten. Sie sollen maximal vier Stunden am Tag für 80 Cent pro Stunde beschäftigt werden. Bundesarbeitsminister Heil hält das nur in Einzelfällen für sinnvoll. Nach seiner Ansicht ist es wichtiger, Asylbewerber möglichst schnell in dauerhafte sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 12:00 Uhr