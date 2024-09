Arbeitnehmer wollen laut Studie vor allem flexible Arbeitszeiten

Gütersloh: Arbeitnehmer in Deutschland sehnen sich immer mehr nach Jobs mit einer freien Zeiteinteilung. Wie aus einer repräsentativen Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, bevorzugen nur rund ein Drittel der befragten Männer und etwa ein Viertel der Frauen eine Stelle mit starren Arbeitszeiten. Besonders beliebt ist es dagegen die Stundenzahl variieren, die tägliche Arbeitszeit flexibel gestalten oder zwischen Voll- und Teilzeit wechseln zu können. Reine Vollzeit-Beschäftigungen sind weniger gesucht. Frauen seien zwar auf den ersten Blick mit einer Erwerbstätigenquote von knapp 78 Prozent gut in den Arbeitsmarkt integriert, so die Autoren der Studie. Fast die Hälfte davon arbeite aber in Teilzeit. Befragt wurden für die Analyse insgesamt gut 2.500 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 09:00 Uhr