Arbeitgeberverband weist Vorstoß zu Vier-Tage-Woche zurück

30.04.2023 12:00 Uhr

Berlin: Der Gewerkschafts-Vorschlag für eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich stößt bei den Arbeitgebern auf Kritik. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, spricht von einer wirtschaftlichen Milchmädchenrechnung. In der aktuellen Lage wäre eine Vier-Tage-Woche ein falsches Signal. Mercedes-Vorstandschef Källenius hat sich ähnlich geäußert. Wenn erste Priorität sei, bei vollem Lohnausgleich weniger zu arbeiten, gewinne man international kein Spiel mehr. Die Industrie befinde sich in einer Jahrhundert-Transformation - da müsse man die Ärmel hochkrempeln. IG Metall-Chef Hofmann, hingegen verteidigte den Vorstoß seiner Gewerkschaft. Er rechne damit, dass mit der Vier-Tage-Woche das Arbeitsvolumen insgesamt gesteigert werde. Würden nur zehn Prozent der Frauen in Teilzeit auf die Vier-Tage-Vollzeit gehen, würde das Arbeitsvolumen stärker steigen als durch die angestrebte Fachkräfteeinwanderung von 400.000 Menschen pro Jahr, so Hofmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 12:00 Uhr