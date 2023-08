Arbeitgeberverband sieht Altenpflege am Abgrund

Berlin: Der Arbeitgeberverband Pflege schlägt Alarm und warnt vor einer Insolvenzwelle bei den stationären Einrichtungen. Verbandspräsident Greiner betonte, die Lage eskaliere, viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen suchten verzweifelt einen Platz im Pflegeheim. Nach seinen Worten meldeten allein in diesem Jahr über 450 Pflegeeinrichtungen Insolvenz an oder mussten schließen - Besserung sei nicht in Sicht. Angesichts steigender Kosten macht ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften Druck auf die Politik: Auf einer Bundespressekonferenz forderten sie eine Vollversicherung, die alle Pflegekosten übernimmt. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, sagte, die Eigenanteile hätten inzwischen eine Größenordnung erreicht, die Pflege zum Armutsrisiko werden ließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 13:00 Uhr