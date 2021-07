Arbeitgeberpräsident wünscht sich Impf-Aufrufe vor der Tagesschau

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger hat vor einem nachlassenden Impftempo in Deutschland gewarnt. Es müsse aufgepasst werden, dass das Erreichte nicht verspielt werde, sagte Dulger in einem Interview. Konkret schlug er vor, dass sich Bundespräsident Steinmeier oder Bundeskanzlerin Merkel vor den 20-Uhr-Nachrichten an die Bürger wenden und für das Impfen werben. Das wäre ein gutes Signal, so der Arbeitgeberpräsident. - In Bayern sind laut Robert-Koch-Institut - Stand gestern - 43,4 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Freistaat bei 10,2. Die bayerischen Landratsämter wollen mit Sonderaktionen ohne Termin, mehr Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot machen. So auch an diesem Wochenende etwa in den Landkreisen Hof oder Starnberg.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.07.2021 09:15 Uhr