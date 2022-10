Arbeitgeberpräsident übt scharfe Kritik an Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 30.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger hat vor einem Zusammenbruch des deutschen Rentensystems gewarnt und eine umfassende Reform gefordert. Diese wäre sicherlich ähnlich herausfordernd wie die Energiewende, sagte Dulger der Bild am Sonntag. Aber ohne eine Reform würden die Kosten explodieren und das System zusammenbrechen. Kritisch sieht der Arbeigeberpräsident auch das geplante Bürgergeld. Es könne zur gesellschaftlichen Spaltung führen, wenn Menschen, die arbeiten, kaum mehr verdienen, als jene die dies nicht tun. Die CDU will das Bürgergeld laut Generalsekretär Czaja im Bundesrat blockieren und den Vermittlungsausschuss anrufen. Czaja kritisierte den Plan, hohe Schonvermögen einzuführen. Eine vierköpfige Familie mit 150.000 Euro soll Anspruch auf das Bürgergeld haben, während eine andere Familie Steuern zahlt, um das Bürgergeld zu finanzieren. Das sei unsozial, so der CDU-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2022 09:00 Uhr