Arbeitgeberpräsident kritisiert geplantes Rentenpaket II scharf

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger fordert das geplante Rentenpaket II umgehend zu stoppen. Er zeigte sich gegenüber der BILD-Zeitung "fassungslos". Bundesarbeitsminister Heil wolle die Rentenausgaben massiv erhöhen, obwohl Deutschland vor dem größten Altersschub stehe, den es je gegeben hat. Es sei unfair und ungerecht, in den nächsten 20 Jahren 500 Milliarden Euro für die Rente auszugeben. Die Präsidentin der Rentenversicherung, Roßbach, äußert sich ebenfalls gegenüber der BILD. Sie ist jedoch der Meinung, dass die Rente gut aufgestellt sei. Damit das so bleibe, müssten aber der Beitragssatz und der Bundeszuschuss in den nächsten Jahren steigen. In einem Entwurf zum neuen Rentenpaket rechnet die Bundesregierung mit Rentenausgaben von 802 Milliarden Euro im Jahr 2045.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 08:30 Uhr