Arbeitgeberpräsident fordert Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte

Berlin: Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland warnt Arbeitgeberpräsident Dulger vor einem Wohlstandsverlust. Der "Bild am Sonntag" sagte Dulger, der Fachkräftemangel lasse sich nicht mehr vollständig beheben, die Politik müsse aber zumindest versuchen, ihn abzumildern. Damit Deutschland wieder attraktiv wird für Fachkräfte aus dem Ausland fordert Dulger eine Willkommenskultur wie es sie in anderen großen Einwanderungsländern gebe. Derzeit biete Deutschland eine der kompliziertesten Sprachen Europas, einen katastrophalen Wohnungsmarkt, eine langsame Bürokratie und nur wenige Kita-Plätze mit zumeist unflexiblen Öffnungszeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 08:00 Uhr