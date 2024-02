Arbeitgeberpräsident fordert konzertierte Aktion für Wirtschaftsstandort

Berlin: Arbeitgeberpräsident Dulger hat die Politik zu einer konzertierten Aktion zur Rettung des Wirtschaftsstandorts aufgerufen. Nur wenn jetzt rasch gehandelt werde, würden in- und ausländische Unternehmen wieder mehr in Deutschland investieren, sagte Dulger der Rheinischen Post. Es sei ein deutliches Alarmsignal, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig nur noch ein Wachstumspotenzial von 0,5 Prozent habe. Gebraucht werde Mut und Kompromissbereitschaft für eine Wirtschaftswende, erklärte Dulger in einem Appell an Bundesregierung, Opposition und die Bundesländer.

