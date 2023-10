Arbeitgeberpräsident Dulger kritisiert die schlechten Standortbedingungen Deutschlands

Berlin: Zum Auftakt des Deutschen Arbeitgebertags hat Verbandspräsident Dulger Diskussionen über eine Viertagewoche abgelehnt. Als Grund sagte er: Deutschland sei weltweit unter den Ländern mit der geringsten Jahresarbeitszeit. Deshalb müssten die Menschen eher mehr statt weniger arbeiten. Außerdem stellte er eine Liste an Forderungen an die Politik auf. Die große Steuerlast, viel Bürokratie und langsame Digitalisierung machten Deutschland als Standort unattraktiv. Dazu kämen noch Regelungen aus Brüssel, die die Wettbewerbsfähigkeit verringerten. Die Regierung müsse sich entscheiden, ob sie Wachstums- oder Wohlfühlpolitik machen wolle, so Dulger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 10:15 Uhr