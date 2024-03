Arbeitgeberpräsident Dulger hofft auf eine Antwort von Kanzler Scholz auf einen Brandbrief

München: Arbeitgeberpräsident Dulger hofft bei dem heutigen Treffen mit Bundeskanzler Scholz am Rande der Handwerksmesse auf eine Antwort auf einen Brandbrief. Darin hatten Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft schon vor einem Monat ihre Sorgen über den Wirtschaftsstandort zum Ausdruck gebracht, so Dulger im Deutschlandfunk. Bisher habe es auf den Brief noch keine Reaktion gegeben. Er enthielt laut Dulger die Forderung nach Reformen für einen wirtschaftlichen Aufbruch in Deutschland - zum Beispiel durch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, durch weniger Bürokratie sowie eine Steuer- und Rentenreform. Das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz ist laut Dulger zwar ein Anfang, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2024 10:00 Uhr