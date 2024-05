Arbeitgeberpräsident Dulger fordert mehr Engagement von Beschäftigten

Berlin: Der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Dulger, hatte zuvor für einen höheren Stellenwert von Arbeit plädiert. Er erklärte, es gebe keinen anstrengungslosen Wohlstand. Um den Standort Deutschland wieder attraktiv zu machen, müssten die Menschen hierzulande mehr und nicht weniger arbeiten. Er bezog sich dabei unter anderem auf Forderungen nach einer Vier-Tage-Woche. Deutschland diskutiere zu viel über die Bedingungen von Nicht-Arbeit und zu wenig über den Wert von Arbeit, so Dulger weiter. In Zeiten eines geringen wirtschaftlichen Wachstums, einer alternden Gesellschaft und eines hohen Arbeits- und Fachkräftemangels müssten alle gemeinsam anpacken. Nur so können nach den Worten des Arbeitgeberpräsidenten Wohlstand und Arbeitsplätze auch in Zukunft gesichert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 14:00 Uhr