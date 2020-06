Arbeitgeber werden durch hohen Krankenstand in Corona-Krise belastet

Koalitionsspitzen setzen Verhandlungen über Konjunkturpaket fort

Berlin: Nach rund neunstündigen Beratungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Gespräche vertagt. Die Diskussion soll am Vormittag fortgesetzt werden. Aus Teilnehmerkreisen hieß es gestern, die Stimmung bei den Verhandlungen sei konzentriert und sachlich gewesen; aber bei den Vorstellungen, wie die Wirtschaft angekurbelt werden soll, liegen CDU, CSU und SPD teils weit auseinander. Streit gibt es unter anderem über eine Autokaufprämie, einen Familienbonus von 300 Euro pro Kind und darüber, wie den Kommunen in der Corona-Krise geholfen werden soll. Union und SPD planen ein Paket in Höhe von bis zu 80 Milliarden Euro, um die Konjunktur in Deutschland nach dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise zu stützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 06:00 Uhr