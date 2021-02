Arbeitgeber warnen wegen Corona vor Pleitewelle

Das Wetter: in Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst Wolken und Regen bei 4 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe sonnige Abschnitte, sonst meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 4 bis 13 Grad. Nachts Tiefstwerte um 4 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen in Alpennähe unter Föhneinfluss Sonne und Wolken, sonst überwiegend bewölkt, im nördlichen Franken Regen. Maximal 2 bis 14 Grad. Ab Sonntag teils lebhafter Wind, vielerorts bewölkt mit Regen, am Montag Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte am Sonntag minus 1 bis plus 8, am Montag minus 7 bis plus 4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 11:45 Uhr